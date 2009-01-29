Аваков відкликав проект обласного бюджету

Харків. 29 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що він змушений відкликати проект бюджету на 2009 рік, який було запропоновано для обговорення сьогодні на ХХХVІІІ сесії обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, свою заяву А.АВАКОВ зробив після того, як депутати проголосували за зняття з порядку денного сесії обговорення трьох питань порядку денного.

Губернатор заявив, що виключення з порядку денного обговорення кількох важливих програм руйнують основу проекту бюджету і прийняття його у такому разі стає неможливим.