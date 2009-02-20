Провідник провалив контрабанду АРК – У2 до Росії

09:34, 20 лютого 2009
Харьків
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Вісті з кордону

Харків. 20 лютого. УНІАН. Співробітники Харківського загону та митниці на залізничному вокзалі Харкова вилучили у провідника потягу Дніпропетровськ – Москва запчастини, що використовуються в авіації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону                          Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, специфічну контрабанду 42-річний провідник перевозив в одному з купе на верхній полиці, прикривши ковдрами.

Два прилади автоматичного УКВ радіокомпасу «АРК – У2», які, належать до приладів подвійного призначення та використовується у військовій авіаційній техніці, мешканець

Дніпропетровщини намагався переправити до Росії.

 

Власника вантажу затримано, з ним проводяться слідчі дії, повідомив прес-секретар.

 

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