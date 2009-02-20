Сьогодні Харковом керує Кернес
10:04, 20 лютого 2009Харьків
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Мер Харкова поїхав до столиці
Харків. 20 лютого. УНІАН. Сьогодні міський голова Михайло ДОБКІН перебуває у відрядженні в Києві.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, М.ДОБКІН бере участь у загальних звітно-виборних зборах Асоціації міст України та громад.
Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА, на час його відрядження повноваження міського голови покладено на секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.
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