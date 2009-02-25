В Артеку відпочине 62 дітей-харків’ян

Харків. 25 лютого. УНІАН. На відпочинок у першу зміну «Моя країна – Україна» до Міжнародного дитячого центру «Артек» з Харківської області направлено 62 дитини пільгових категорій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Людмилу БЄЛОВУ.

За її даними, серед відправлених на відпочинок до моря - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, малюки з багатодітних та малозабезпечених родин, а також переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань.

Відпочинок дітей в «Артеку» триватиме 21 день, повідомила Л.БЄЛОВА.