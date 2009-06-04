У Зміївському районі області зіштовхнулися Shkoda і Ауді-100

У Зміївському районі області зіштовхнулися Shkoda Octavia і автомобіль Ауді-100.

Аварія сталася учора увечері. За інформацією ГУ МНС Харківської області, у результаті зіткнення був сильно пошкоджений автомобіль Shkoda. Водія і пасажира затиснуло в машині. Рятувальники, прибулі на місце, розблоковували двері і витягнули постраждалих. Їх відправили до лікарні.

За інформацією прес-служби МНС Харківської області, водій Octavia помер у лікарні.