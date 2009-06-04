У Зміївському районі області зіштовхнулися Shkoda і Ауді-100

13:07, 04 червня 2009
Харьків
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У Зміївському районі області зіштовхнулися Shkoda Octavia і автомобіль Ауді-100.

Аварія сталася учора увечері. За інформацією ГУ МНС Харківської області, у результаті зіткнення був сильно пошкоджений автомобіль Shkoda. Водія і пасажира затиснуло в машині. Рятувальники, прибулі на місце, розблоковували двері і витягнули постраждалих. Їх відправили до лікарні.

За інформацією прес-служби МНС Харківської області, водій Octavia помер у лікарні.

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