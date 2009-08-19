Богословська хоче знайти у Харкові Гетьмана України

Харків. 19 серпня. УНІАН. Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА проведе у Харкові прес-конференцію на тему «Відродити Харків зможе тільки харківський Президент».

Прес-конференція пройде 20 серпня, в четвер, за адресою: ул.Артема, 46, 4-й поверх, прес-центр інформагентства Status quo.

Акредитація до 12.00 20 серпня. Всі довідки за телефонами 715-52-77 або 8-050-406-02-57, повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-центру Status quo Яна КУТІНА.

Як повідомляв УНІАН, І.БОГОСЛОВСЬКА раніше оголосила, що має намір балотуватися в президенти України.