Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,25 - 8,4 грн.

Харків. 10 вересня. УНІАН. На 10 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,65 грн.), євро - 12,2 грн. (12,66 грн.), Базис - 8,4 (8,55), 12,2 (12,55), Реал-банк - 8,4 (8,6), 12,15 (12,5) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 10 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 799.5000 (на 9 вересня - 799.7000) 100 EUR - 1161.0339 (на 9 вересня - 1157.4058) 10 RUR - 2.5670 (на 9 вересня - 2.5488).

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