Група «За Україну!» вимагає пришити Богословській 110 статтю

Харків. 11 вересня. УНІАН. Депутатська група «За Україну!» звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА щодо необхідності притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та здійснення комплексного вивчення антидержавних дій на території Криму.

Про це йдеться у депутатському зверненні групи «За Україну!», переданому УНІАН.

Народні депутати заявляють про глибоку стурбованість антидержавними діями, у т.ч. закликами до порушення територіальної цілісності України, що мають місце в Криму.

«Не може не обурювати той факт, що до таких дій вдаються, в тому числі представники органів державної влади й місцевого самоврядування, які відрито, з використанням засобів масової інформації й зовнішньої реклами, закликають до порушення територіальної цілісності України», - наголошують автори звернення.

Зокрема, зазначають вони, як відомо, народний депутат України І.БОГОСЛОВСЬКА масово розмістила на носіях зовнішньої реклами на території Криму заклик надати місту Севастополю «статус українсько-російської території».

В цьому контексті депутати висловили підтримку діям СБУ, яка відреагувала на факти зазіхання на суверенітет України, провела дослідчу перевірку і звернулася до ГПУ з проханням порушити за даним фактом кримінальну справу, а також офіційно попередила владу Сімферополя та Севастополя про неприпустимість розміщення антидержавних закликів під виглядом зовнішньої реклами.

Автори звернення наполягають на порушенні кримінальної справи за статтею 110 Кримінального кодексу України – «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України» - і притягненні до відповідальних осіб, винних у здійсненні цього злочину.

«Ми також стурбовані тим фактом, що народний депутат І.БОГОСЛОВСЬКА, не заперечуючи вчинення дій, інкримінованих їй СБУ, використовуючи депутатську недоторканність, продовжує публічно закликати до «подвійного управління Севастополем», «входження території до складу двох держав» тощо. При цьому громадянка І.БОГОСЛОВСЬКА вдається до публічних погроз у бік правоохоронних органів, які виконують свої обов’язки із захисту територіальної цілісності України та підтримання правопорядку», - зазначають депутати.

«У зв’язку з цим, а також зважаючи на особливо небезпечний характер злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України, ми закликаємо Генеральну прокуратуру України внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та притягнення її до кримінальної відповідальності», - наголошують автори депутатського звернення.

На їхнє переконання, саме безкарність осіб, що вдаються до антидержавних закликів, провокує непоодинокі рецидиви відповідних злочинів і сприяє посиленню політичної напруженості на Кримському півострові.

У зв’язку з цим депутати закликали Генпрокуратуру і СБУ здійснити комплексне вивчення фактів антидержавних дій, що вчиняються на території Криму за участі представників політичних та громадських об’єднань, посадових осіб органів влади й місцевого самоврядування, а також поширюються в ЗМІ, та вжити належних заходів для притягнення до передбаченої законом відповідальності всіх, хто порушує українське законодавство.

«Саме на правоохоронних органах лежить сьогодні основна відповідальність за збереження територіальної цілісності України, у тому числі – через припинення антиукраїнських дій у Криму», - переконані народні депутати.