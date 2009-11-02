ФІФА у грудні повідомить, хто став кращим футболістом 2009 року

Харків. 2 листопада. УНІАН. Всесвітня футбольна асоціація оприлюднила список претендентів на звання кращого гравця 2009 року. На цей приз претендують 23 особи. Перелік кандидатів на звання кращої футболістки включає 10 осіб. Володар призу визначиться за підсумками голосування капітанів і головних тренерів футбольних збірних, передає Kharkiv EURO.

На початку грудня 2009 року ФІФА оголосить імена п`яти чоловіків і п`яти жінок, які отримали найбільше голосів, а володарів призів кращим гравцям буде названо 21 грудня в Цюриху.

У 2008 році володарем нагороди кращому футболісту світу за версією ФІФА став португалець Криштіану Роналду.

Список номінантів на приз кращому футболісту 2009 року:

Ікер Касільяс, Андрес Іньєста, Карлес Пуйоль, Фернандо Торрес, Давид Вілья, Хаві (всі - Іспанія), Дієго, Кака, Луїс Фабіано (всі - Бразилія), Френк Лемпард, Уейн Руні, Джон Террі, Стівен Джеррард (всі - Англія), Тьєррі Анрі, Франк Рібері (обидва - Франція), Міхаель Баллак (Німеччина), Джанлуїджі Буффон (Італія), Криштіану Роналду (Португалія), Дідьє Дрогба (Кот-д`Івуар), Майкл Ессьєн (Гана), Самуель Ето`О (Камерун), Златан Ібрагимович (Швеція), Ліонель Мессі (Аргентина).