УЄФА нагородив Ярославського з нагоди відкриття стадіону «Металіст» (фото)

Харків. 5 грудня. УНІАН. УЕФА нагородив пам’ятною відзнакою головного інвестора і координатора підготовки Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, президента групи DCH, президента ФК «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО з нагоди відкриття реконструйованого стадіону «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ вручив директор Турніру Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН.

Він зазначив, що відкриття стадіону «Металіст» - «це дуже важлива етапна віха на шляху до Євро-2012, і це справжній футбольний стадіон».

«Дуже приємно, - сказав посадовець УЄФА, - мати в одній особі і президента футбольного клубу, і власника стадіону, і людину, яка віддана футбольній справі, справі 2012».

«Я хочу привітати пана ЯРОСЛАВСЬКОГО з його днем народження, з його ювілеєм, і, звичайно, для нас надзвичайно важливими є завершення будівництва стадіону і відкриття стадіону. І сьогодні ми допоможемо здійснитися нинішнім урочистостям, і ми будемо співпрацювати протягом наступних двох з половиною років, як добрі партнери для того, щоб мати прекрасний чемпіонат, прекрасний турнір у 2012 році», - сказав М.КАЛЛЕН.

При цьому він висловив жаль з приводу того, що президент УЕФА Мішель ПЛАТІНІ не зміг прибути на сьогоднішнє свято.

«Але він передав пану ЯРОСЛАВСЬКОМУ найкращі вітання і вдячність за все те, що зроблено і ще буде зроблено у підготовці до Євро-2012», - додав М.КАЛЛЕН.

«Я вдячний за таку високу оцінку європейської організації. Для нас всіх і для мене зокрема це велика честь, і я дуже гордий за наше місто, за харків’ян і за наших вболівальників, що нас знають у Європі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ привітав усіх із сьогоднішнім відкриттям стадіону, «на який ми всі чекали». «Сподіваюся, - додав він, - що ми з Мартіном КАЛЛЕНОМ і Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ (керівник МОК «Євро-2012 Україна» - УНВАН) зробимо хороший продукт, який буде користуватися колосальним успіхом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ святкує свій 50-річний ювілей.

На зміму вгорі: Мартір КАЛЛЕН вручає Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ відзнаку УЄФА.

На знімках внизу: реконстуйований до Євро-2012 стадіон «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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