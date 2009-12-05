Яценюк пропонує довічно саджати за корупційні дії

Харків. 5 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за посилення покарання за корупційні діяння – аж до довічного ув’язнення.

Про це він заявив на прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, кандидат у Президенти України поінформував, що його антикорупційна програма передбачає створення в країні антикорупційного органу. «Тут альтернативи немає», - підкреслив він. А.ЯЦЕНЮК заявив, що «діюча правоохоронна система сама себе захищає, вона законсервована». За його словами, генеральний прокурор України «ніколи не порушить справу відносно заступника або прокурора області». Така ж ситуація, додав політик, буде і в Міністерстві внутрішніх справ.

«Подивіться, кого садять: для статистики - максимум сільського голову, і то того, який не поділився. І це тому, що всі пов`язані», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він сказав, що національне бюро розслідувань займатиметься боротьбою з корупцією у вищих ешелонах влади, тому що «саме звідси цю боротьбу треба починати». За словами А.ЯЦЕНЮКА, у складі бюро будуть «винятково кадрові, найбільш високоефективні правоохоронці». Кандидат у Президенти вважає, що керівник такого бюро має призначатися парламентом за поданням Президента на 7 років, «щоб він не потрапляв у виборчий цикл чи то Президента, чи то парламенту України».

Що стосується покарання за корупційні діяння, то, на переконання А.ЯЦЕНЮКА, його необхідно посилити. За словами кандидата в Президенти, потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію, хабарі, винесення «неправосудної ухвали суддею». «Десяток посадять, а саджати є за що, - відразу мільйони зрозуміють, що все-таки порушення закону тягне за собою кримінальну відповідальність», - підкреслив він.

Кандидат в Президенти, лідер політичної партії «Фронт змін» повідомив, що антикорупційною програмою в партії займається його радник, що був заступником міністра внутрішніх справ України, генерал-полковник міліції Володимир ХОМЕНКО, який пропрацював у правоохоронній системі 35 років.