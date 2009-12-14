Завершилося перше коло чемпіонату України з футболу

Металіст традиційно на 3-му місці

Харків. 14 грудня. УНІАН. В суботу і неділю, 12 і 13 грудня, завершилися матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Таврія - Динамо 2 : 3 (Гігіадзе 41, Ідахор 65 - Мілевський 8, Шевченко 29, Кравець 83) Металург Д - Карпати 1 : 0 (Чечер 28) Кривбас - Металург З 1 : 3 (Бартулович 36 - Аржанов 9, 75, Модебадзе 86) Арсенал - Чорноморець 2:0 (Мазілу 17, Воробей 38) Зоря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49) Шахтар - Іллічівець 2:1 (Фомін 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35) Металіст - Дніпро 3:2 (Коельо 23, 34 пен., Рикун 41 - Селезньов 47, Калиниченко 58) Ворскла - Закарпаття 2:0 (Цуррі 3, Безус 30) Турнірна таблиця 1 Динамо 42 2 Шахтар 40 3 Металіст 35 4 Дніпро 28 5 Металург Д 27 6 Таврія 26 7 Карпати 24 8 Оболонь 21 9 Арсенал 20 10 Ворскла 19 11 Іллічівець 18 12 Металург З 16 13 Зоря 15 14 Чорноморець 12 15 Закарпаття 10 16 Кривбас 7

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