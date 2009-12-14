Завершилося перше коло чемпіонату України з футболу

08:07, 14 грудня 2009
Харьків
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Металіст традиційно на 3-му місці

Харків. 14 грудня. УНІАН. В суботу і неділю, 12 і 13 грудня, завершилися матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.

Таврія - Динамо 2 : 3 (Гігіадзе 41, Ідахор 65 - Мілевський 8, Шевченко 29, Кравець 83)

Металург Д - Карпати 1 : 0 (Чечер 28)

Кривбас - Металург З 1 : 3 (Бартулович 36 - Аржанов 9, 75, Модебадзе 86)

Арсенал - Чорноморець 2:0 (Мазілу 17, Воробей 38)

Зоря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)

Шахтар - Іллічівець 2:1 (Фомін 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)

Металіст - Дніпро 3:2 (Коельо 23, 34 пен., Рикун 41 - Селезньов 47, Калиниченко 58)

Ворскла - Закарпаття 2:0 (Цуррі 3, Безус 30)

Турнірна таблиця

1 Динамо          42        

2 Шахтар           40        

3 Металіст         35        

4 Дніпро            28        

5 Металург Д    27        

6 Таврія             26        

7 Карпати         24        

8 Оболонь         21        

9 Арсенал         20        

10 Ворскла       19        

11 Іллічівець    18        

12 Металург З  16        

13 Зоря             15        

14 Чорноморець 12        

15 Закарпаття   10        

16 Кривбас        7         

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