Завершилося перше коло чемпіонату України з футболу
Металіст традиційно на 3-му місці
Харків. 14 грудня. УНІАН. В суботу і неділю, 12 і 13 грудня, завершилися матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.
Таврія - Динамо 2 : 3 (Гігіадзе 41, Ідахор 65 - Мілевський 8, Шевченко 29, Кравець 83)
Металург Д - Карпати 1 : 0 (Чечер 28)
Кривбас - Металург З 1 : 3 (Бартулович 36 - Аржанов 9, 75, Модебадзе 86)
Арсенал - Чорноморець 2:0 (Мазілу 17, Воробей 38)
Зоря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)
Шахтар - Іллічівець 2:1 (Фомін 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)
Металіст - Дніпро 3:2 (Коельо 23, 34 пен., Рикун 41 - Селезньов 47, Калиниченко 58)
Ворскла - Закарпаття 2:0 (Цуррі 3, Безус 30)
Турнірна таблиця
1 Динамо 42
2 Шахтар 40
3 Металіст 35
4 Дніпро 28
5 Металург Д 27
6 Таврія 26
7 Карпати 24
8 Оболонь 21
9 Арсенал 20
10 Ворскла 19
11 Іллічівець 18
12 Металург З 16
13 Зоря 15
14 Чорноморець 12
15 Закарпаття 10
16 Кривбас 7