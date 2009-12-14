Сьогодні вночі на Харківщині до -16°

Харків. 14 грудня. УНІАН. Сьогодні вночі на Харківщині сильний мороз – до мінус 16°.

Вдень по області температура від 7° до 9° нижче нуля. Можливий сніг.

В Україні у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень у південній частині мокрий сніг (на півдні Криму з дощем), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Вітер північно-східний, у північній половині північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, у східних областях до 17°, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті та на крайньому півдні вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Південному узбережжі Криму протягом доби 1-5° тепла.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.