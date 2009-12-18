УПЦ КП відкидає ідею Москви як третього Риму

Харків. 18 грудня. УНІАН. Спроби у будь-якій формі – «історичної Русі», «слов’янської цивілізації» або «російського світу» – відродити середньовічну ідею про те, що «Москва є третій Рим», є неприйнятними і шкідливими для єдності Вселенського Православ’я. Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату, про це сказано у рішенні Священного Синоду УПЦ КП під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.

На думку Синоду УПЦ КП, за цими спробами проглядається «бажання використати авторитет і структуру церкви для досягнення політичної мети відновлення втраченої влади Москви над країнами колишнього Радянського Союзу». «Реалізація цих ідей має на меті в першу чергу позбавити Україну реального державного суверенітету і незалежності», - зазначається у рішенні Синоду.

Синод також констатує, що «єдність Православної Церкви визначається, перш за все, єдністю православної віри, а не підпорядкуванням певному патріаршому престолу чи належністю до «слов’янської цивілізації» або «російського світу».

Синод УПЦ КП також відзначив «важливість продовження контактів з Константинопольською Матір’ю-Церквою у справі подолання розділення Української Церкви, оскільки Константинопольський Патріархат виявляє своє бажання, а також має авторитет і належну поінформованість в українських справах для того, щоби бути не тільки стороною чи посередником діалогу, але й центром єднання Українського Православ’я». «Ми високо цінуємо це і залишаємо для себе можливим розглядати всі конструктивні пропозиції Константинопольської Матері-Церкви, які вестимуть до об’єднання Українського Православ’я», - зазначається у рішенні Синоду.

Синод УПЦ КП також закликав «архієреїв, духовенство та вірних Київського Патріархату уникати проявів ворожого ставлення до представників УПЦ (МП), всіляко сприяти встановленню між православними віруючими обох Церков мирних взаємовідносин». «Слід пам’ятати, що ми є дітьми Єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви, сповідуємо одну православну віру, а прояви ворожнечі ускладнюють процес об’єднання розділеного Українського Православ’я», - зазначається у рішенні Синоду.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 3 листопада 2009 р. на відкритті III Асамблеї російського світу в Москві Предстоятель РПЦ патріарх КИРИЛ запропонував ввести у вжиток новий термін, який позначав би співтовариство країн, об’єднаних російською культурою, – «країна російського світу». Він означав би, за словами патріарха, що «країна відносить себе до російського світу, якщо в ній російська мова використовується як мова міжнаціонального спілкування, розвивається російська культура, зберігається спільна історична пам’ять».

На його думку, жодна з країн російського світу не може діяти на міжнародній арені в повній самоті, тут також повинен дотримуватися принцип соборності. «Тільки згуртований російський світ може стати сильним суб’єктом міжнародного права», - заявив патріарх КИРИЛ.