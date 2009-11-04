Патріарх Кирил запропонував поняття "країни російського світу"

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил на відкритті III Асамблеї Російського світу запропонував країнам, де розвивається російська культура, а російська мова є мовою "міжнаціонального спілкування", стати "країнами російського світу".

Відкриття III Асамблеї Російського світу відбулося у вівторок у Фундаментальній бібліотеці МДУ ім. Ломоносова (Москва).

"Можна було б навіть ввести у вжиток таке поняття як "країна російського світу". Воно означало б, що країна відносить себе до руського світу, якщо в ній використовується російська мова як мова міжнаціонального спілкування, розвивається російська культура, а також зберігається спільна історична пам`ять і єдині цінності суспільного будівництва", - заявив патріарх.

"Приблизно за таким принципом існують такі об`єднання, як Британська Співдружність, співдружність франкомовних і португаломовних країн, Ібероамериканський світ", - пояснив первосвятитель задум "наднаціонального проекту".

Також патріарх вважає за можливе підтримувати центри вивчення української, молдавської, білоруської мов при зарубіжних парафіях Московського патріархату. "Вони могли б існувати разом з центром російської культури або бути їх органічною частиною", - зазначив він.

Відеотрансляція звернення патріарха розміщена на сайті Московського патріархату.