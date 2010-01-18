Курси валют у банках Харкова

Долар 8,05 - 8,08 грн.

Харків.18 січня. УНІАН. На 18 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,15 грн.), євро - 11,65 грн. (11,66 грн.), Базис - 8,05 (8,16), 11,65 (11,85), Реал-банк - 8,08 (8,2), 11,7 (12,05) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 18 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 800.1200 (на 15 січня – 800.2400) 100 EUR – 1150.0925 (на 15 січня – 1159.2277) 10 RUR – 2.7067 (на 15 січня – 2.7191).

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