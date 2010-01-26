Курси валют у банках Харкова

Долар - 8,08 грн.

Харків.26 січня. УНІАН. На 26 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,08 грн. (продаж - 8,12 грн.), євро - 11,45 грн. (11,46 грн.), Базис - 8,08 (8,14), 11,35 (11,52), Реал-банк - 8,08 (8,15), 11,4 (11,57) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 26 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.8000 (на 25 січня – 800.8400) 100 EUR – 1133.2121 (на 25 січня – 1131.9873) 10 RUR – 2.6609 (на 25 січня – 2.6923).

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