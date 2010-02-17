Погода на четвер

Харків. 17 лютого. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті невеликий мокрий сніг з переходом в дощ.

Вночі та вранці місцями тумани. На дорогах, окрім Криму, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних областях та на півночі Лівобережжя при проясненнях до 14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у західних та південних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області у четвер опади не очікються. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. У Києві температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.