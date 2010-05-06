Ярославський відкриє в аеропорту пам’ятник льотчикам

Харків. 6 травня. УНІАН. Пам’ятник льотчикам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, буде встановлено в Міжнародному аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, урочиста церемонія відкриття пам’ятника, який встановлять до 65-річчя Перемоги, відбудеться в день святкування Дня 9 травня на привокзальній площі нового аеровокзалу.

В урочистостях візьмуть участь губернатор Михайло ДОБКІН, а також Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ - президент групи DCH, за кошти якої реконструюється аеропорт і споруджується пам’ятний меморіальний знак.

Керівники привітають зі святом ветеранів війни, для яких у цей день організують польову кухню та концерт школярів.