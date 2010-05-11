Ахметов побажав Ярославському почути на Металісті гімн Ліги Чемпіонів

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ привітав президента ФК «Металіста» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО із завоюванням «бронзових» нагород Чемпіонату України нинішнього сезону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста», вітальна телеграма від Р.АХМЕТОВА надійшла після гри завершального туру цьогорічного Чемпіонату, у якій «Металіст» переміг київський «Арсенал» (1:0) і вчетверте поспіль виборов «бронзові» медалі національних першостей.

Вітаючи керівників ФК «Металіст», головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА, а також гравців та уболівальникам клубу, Р.АХМЕТОВ сказав: «Я довго думав, чи поздоровляти вас з «бронзою» українського чемпіонату. Тому що своєю грою, своїм ставленням до футболу ви заслужили більшого: почути на своєму стадіоні гімн Ліги чемпіонів. Та все ж вирішив привітати. Тому що кожна нагорода заробляється великою і важкою працею і заслуговує пошани».

За словами Р.АХМЕТОВА, сьогодні харківський «Металіст» перетворився «на значне явище вітчизняного футболу».

«У вас, - йдеться у вітальній телеграмі, - є відмінний стадіон, колектив футбольних професіоналів високого рівня, прекрасні уболівальники. Я від щирого серця поздоровляю вас з цим фактом. Бажаю красивого і упевненого виступу «Металіста» на європейській арені».