У Харкові до Євро-2012 створять еталонну команду волонтерів

Харків. 19 травня. УНІАН. Під час матчу футбольних збірних України і Литви, який відбудеться 25 травня у Харкові, працюватиме команда спортивних волонтерів, спеціально відібраних і навчених за сприяння Місцевого організаційного комітету (МОК) «ЄВРО 2012 Україна».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МОК, про це поінформував голова комітету Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Матч Україна - Литва - це прекрасна можливість протестувати готовність Харкова упроваджувати в життя кращі практики футбольного менеджменту, рекомендовані УЄФА, частиною яких і є робота зі спортивними волонтерами», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що раніше в Україні добровольці працювали тільки на молодіжному турнірі Євро-2009, який проходив у Донецьку (EURO U19). Крім того, волонтери періодично долучалися до роботи під час різних спортивних подій. Проте саме в Харкові їх відбір уперше буде проведений згідно з вимогами УЄФА.

Важливу роль у такому рішенні МОК Євро-2012 зіграв і той факт, що представники харківського футболу активно працюють з молоддю впродовж багатьох років, і процес відбору і підготовки волонтерів силами адміністративної команди ФК «Металіст» вже йде повним ходом.

«Наш клуб дружить з молоддю, зокрема в рамках програми «Назустріч один одному». Студенти Харкова сьогодні досить активно залучені в роботу «Металіста». Вони проходять практику, працюють стюардами на матчах, отримують необхідні навички і знання. Упевнений, що харківські волонтери зададуть тон всій Україні», - заявив Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент ФК «Металіст» і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомляє МОК, інтерв`ювання кандидатів на участь у проекті з числа осіб, рекомендованих адміністрацією ФК «Металіст» і профільними службами місцевих органів влади, відбудеться на поточному тижні на стадіоні «Металіст». Всього МОК планує найближчим часом сприяти в реалізації 10 подібних проектів. За попередніми даними, на чемпіонат Європи з футболу 2012 р. буде залучено близько 5 тисяч волонтерів. Вони працюватимуть по 17 напрямах, серед яких робота з гостями, робота у сфері транспорту, IT, ЗМІ, логістики тощо.

Довідка УНІАН. Місцевий організаційний комітет «ЄВРО 2012 Україна» є спільною структурою УЄФА і Федерації футболу України, відповідальною за організацію проведення чемпіонату в Україні. Його діяльність фінансується з коштів Європейського футбольного союзу. Сьогодні в МОК Україна працює 40 осіб, а повний штат (понад 200 осіб) буде набраний лише напередодні Чемпіонату Євро-2012. Подібний місцевий організаційний комітет УЄФА створив і в Польщі спільно з Польським футбольним союзом.

На знімках: Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ (вгорі).

(Внизу) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкується з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ у Харкові, 8 квітня 2010. Фото Андрія КРАВЧЕНКА