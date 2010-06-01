Харківська «Свобода» вимагає звільнити Шурму

Харків. 1 червня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» вимагає негайної відставки профільного заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА у зв’язку з медичним скандалом навколо захисниці парку ім. Горького.

Про це йдеться у повідомленні парторганізації, переданій УНІАН.

За даними «свободівців», 31 травня ц.р. близько 9.30 в парку Горького «сталася чергова сутичка між так званою муніципальною охороною та екологічними активістами. Факт провокацій з боку «охоронців» зафіксовано на аматорському відео. Унаслідок бійки двоє волонтерів отримали важкі травми. Один із них, аби уникнути подальшої розправи, покинув місце подій на власному велосипеді».

«Друга постраждала – пані Любов (Любов МЕЛЬНИК – УНІАН), йдеться у повідомленні, – отримала пошкодження хребта. Авто швидкої допомоги, що неквапливо прибуло до парку, забрало постраждалу до 4 лікарні невідкладної допомоги».

«Проте, - пишуть представники «Свободи», - по приїзді до лікарні медичний персонал не поквапився надати жінці потрібної допомоги. Як повідомила п. Любов у телефонній розмові з юристом «Свободи», лікарі звинувачували її в симуляції травми та свідомому бажанні заробити на подіях в парку Горького. Примітно, що лікаря швидкої, який забирав жінку з місця подій, примусово випровадили з реанімаційного відділення. Як стверджує п. Любов, їй не видали на руки рентгенограму хребта. Тривалий час лікарі не пускали до неї відвідувачів та намагалися забрати мобільний телефон. За її свідченнями, персонал лікарні робить усе, аби примусити постраждалу якнайшвидше покинути медичний заклад. У цьому випадку вона має всі шанси залишитися інвалідом».

Парторганізація повідомляє, що «наразі триває збір коштів на томограму хребта п. Любові».

Харківська «Свобода» заявляє, що «поведінка персоналу 4 невідкладної лікарні є свідченням чіткої команди проти громадських захисників парку Горького. Водночас нейтралітет міліції під час сутичок у зоні вирубки та затримання екологічних активістів демонструють, що механізм розправи з незгодними запущено через усі гілки місцевої влади».

«Ми заявляємо, - пишуть автори повідомлення, - що політичні спекуляції навколо життя і здоров‘я тих, хто всупереч рішенню виконкому Харківської міської ради протидіє нищенню легень міста, є неприпустимими. Сьогоднішні події засвідчують, що керівництво обласного та міського управлінь охорони здоров‘я становить пряму загрозу для харківців. У таких умовах «Свобода» вимагає від голови облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА негайно звільнити Ігоря ШУРМУ з посади свого заступника».

Автори повідомлення висловлюють переконання, що «вищевикладений інцидент є ганебним для всієї медичної галузі Харкова. Адже за наказу згори лікарі вчинили дії, що грубо заперечують лікарську етику».

Про свої дії представники «Свободи «у випадку ігнорування вимог зі звільнення ШУРМИ і покарання винних у ганебній історії в лікарні невідкладної допомоги» поінформують додатково, зазначається в повідомленні.

Як передає кореспондент УНІАН, 31 травня по місцевих телеканалах пройшли сюжети про події в парку Горького, де другий тиждень противники нищення зелених насаджень протестують проти санкціонованого владою вирубування дерев, яке ведеться з метою розв’язання транспортних проблем у цьому районі Харкова. Постраждала під час сутичок у парку місцева жителька Любов МЕЛЬНИК дала телеінтерв’ю, у якому вона заявила про упереджене ставлення до неї в міській лікарні невідкладної медичної допомоги, куди вона була доставлена «швидкою допомогою».