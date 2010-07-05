Добкін взявся за обласну лікарню

Харків. 5 липня. УНІАН. В обласній клінічній лікарні необхідно терміново наводити порядок.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

Він зазначив, що лікарня в поганому стані, а виділені останніми роками кошти невідомо на що витрачалися.

«Я знав, що обласна клінічна лікарня знаходиться не в дуже хорошому стані, але навіть не міг припустити, що там все настільки погано. Сьогодні я дав завдання зробити вибірку з фінансування на капітальні видатки по обласній лікарні за останні 5 років. Відвідуючи сесії обласної ради як Харківський міський голова, я чув, що на лікарню виділялися чималі гроші, але куди вони пішли незрозуміло: ремонти не проводилися, обладнання не купувалося», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, залишає бажати кращого і санітарний стан лікарні: покрівля, яка протікає, поганий стан інженерних мереж, неможливість нормальної стерилізації обладнання, нестерпні умови в палатах для пацієнтів і відсутність умов для нормальної роботи медперсоналу.

«При цьому основне і сучасне медичне обладнання використовувалося виключно в комерційних цілях, і за кожний вид діагностики потрібно було платити дуже великі гроші. Тут потрібно терміново наводити порядок, тому що люди, які не можуть платити за лікування, просто не йдуть в цю лікарню. З такими проблемами ми вже зустрічалися в лікарні швидкої допомоги, і ми знаємо, як їх вирішувати», - наголосив М.ДОБКІН.