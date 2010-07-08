Курси валют у банках Харкова

Долар 7,87 - 7,88

Харків. 8 липня. УНІАН. На 8 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8742 (продаж - 7,879 грн.), євро - 9,96 грн. (10,05 грн.), Базис - 7,87 (7,915), 9,87 (9,99), Реал-банк - 7,88 (7,91), 9,87 (10) відповідно. Національний банк України на 8 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.7200 (на 7 липня – 790.8400) 100 EUR – 993.6978 (на 7 липня – 994.7976) 10 RUR – 2.5431 (на 7 липня – 2.5419).

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