Лубківський вказує Харкову на те, що ще зарано святкувати Євро-2012

Харків. 12 липня. УНІАН. Керівники українських міст, що приймають Євро-2012, мають взяти на озброєння досвід Південно-Африканської Республіки і серйозніше поставитися до питань підготовки турніру.

Про це в інтерв`ю газеті «Команда» заявив Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.

«За нашими оцінками, всі приймаючі міста ПАР дуже серйозно поставилися до підготовки чемпіонату. Навіть якщо не все вдавалося, очевидним було прагнення показати себе з найкращого боку. Тому нам, українцям, не варто недооцінювати всі ризики, пов`язані з плануванням, будівництвом та організаційною роботою», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Директор турніру також висловив заклопотаність ставленням керівників деяких регіонів до процесу підготовки до Євро-2012. «Коли наші місцеві керівники говорять, що вони, мовляв, уже виконали своє домашнє завдання, що у них все гаразд, це свідчить про те, що вони просто не усвідомлюють масштабів і складності цього домашнього завдання, ризикуючи з ним не впоратися. Якщо комусь здається, що два роки, що залишилися до турніру, - великий термін, то цей хтось глибоко помиляється. Дивують і ті, хто оповідають про свої успіхи в майбутньому часі або, як деякі, неадекватно реагують на зауваження і рекомендації УЄФА», - заявив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня керівники Харківської області заявили про успішний хід підготовці до Євро-2012. За словами губернатора М.ДОБКІНА, «сьогодні можна говорити про те, що ми своє домашнє завдання виконуємо. Місто Харків, вскочивши в останній вагон поїзда, із запасного міста зуміло стати основним і довело перед експертами УЄФА, що ми здатні все, що від нас вимагається, виконати. Те, що ми зробили, говорить про те, що в 2012 році у нас буде велике свято, ми увійдемо в історію як місто, яке приймало на своїй території матчі Євро-2012, і доведемо всім, що іспит на право називатися європейським регіоном Харків і Харківська область склали», - сказав М.ДОБКІН.

До цього, 22 червня, МОК «Євро 2012 Україна» надіслав до Харкова офіційного листа щодо проблемних питань. У ньому, зокрема, було звернуто увагу на неготовність міських доріг, відсутність необхідного числа тренувальних баз, а також на проблеми з об`єктами розміщення. Ще раніше Директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін КАЛЛЕН офіційно зажадав від українського уряду розібратися з ситуацією, що склалася довколо парку ім. Горького в Харкові.