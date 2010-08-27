На Харківщині створять місцевий «Артек»

Харків. 27 серпня. УНІАН. Розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА створена робоча група, яка приступила до розробки концепції створення обласної установи оздоровлення та відпочинку дітей «Центр оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у телепрограмі «Час влади» заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН.

«Якщо попередньо розглядався проект на 16 га, то зараз робоча група прийшла до реалізації цієї ідеї - ми сьогодні вже розглядаємо територію 45 га. Це лижні траси, туристичні маршрути з багатоденними походами для дітей та формуванням локальних баз, на яких вони можуть переночувати, створення медичного центру, будівництво зимового басейну та зимового спорткомплексу. Дуже багато ідей», - сказав Є.САВІН.

За його словами, реалізація проекту розпочнеться наступного року після того, як депутати обласної ради затвердять його фінансування.

