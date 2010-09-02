У квартирі адвоката зниклого журналіста обшук - син юриста

Харків. 2 вересня. УНІАН. У Харкові в квартирі В’ячеслава ІСМАЙЛОВА, який називає себе адвокатом зниклого головного редактор газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА, триває обшук.

Про це телефоном повідомив кореспонденту УНІАН син В.ІСМАЙЛОВА Едуард ІСМАЙЛОВ.

За його словами, сьогодні в квартиру батька сталося «незаконне проникнення». «Зламали двері й вибили стіну. Вдерлися «Беркут» і слідчий. Ударили матір, батька. Мене вкусила слідчий», - заявив Едуард ІСМАЙЛОВ і нервово додав: «Без всяких пояснень». Він пообіцяв надати повнішу інформацію години за дві-три.

Попередньо, при спробі дозвонитися на мобільний телефон В.ІСМАЙЛОВА, кілька разів відповідала жінка. Вона уривчасто викрикувала в телефон, благаючи про допомогу. В телефоні чулися крики, тріск, тупотіння, різні голоси. Так повторювалося кілька разів, допоки телефон не взяв Едуард ІСМАЙЛОВ, коротко і збуджено пояснивши, що відбувається в квартирі батька.

Коментуючи події, начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила, що сьогодні до помешкання И.ІСМАЙЛОВА «на виконання рішення суду прибули судові виконавці з Полтави». За її словами, на місце прибули також представники харківської міліції, які «забезпечують порядок».

Л.ВОЛКОВА зазначила, що події не мають відношення до «справи КЛИМЕНТЬЄВА».

Вона повідомила, що сьогоднішня подія стосується «справи сина», яка була порушена задовго до зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.