Уряд виділить гроші на будівництво меморіалу жертвам тоталітаризму у Биківні

Харків. 25 вересня. УНІАН. Уряд України виділить необхідні кошти на будівництво меморіалу жертвам тоталітарного режиму у Биківні під Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ після вшанування на українсько-польському цвинтарі пам’яті жертв тоталітарного режиму.

М.АЗАРОВ підкреслив, що відповідне рішення вже ухвалене, і на території поховань жертв тоталітарного режиму незабаром буде організовано заповідник.

«Я кілька днів тому підписав постанову уряду про відведення всієї тієї ділянки землі для створення заповідника «Биківня». Більше того, ми виділимо необхідні гроші і, безумовно, зробимо меморіал у Биківні гідний трагедії, яка там відбулася», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі сьогодні запропонував відкрити ще один меморіал жертвам тоталітарного режиму у Биківні під Києвом.

За даними археологів, на території поховань у селищі Биківня виявлено 206 могил, серед яких 53 поховання – місця поховання більш як 1500 польських офіцерів. Археологічні роботи на місці поховань через відсутність дозволу не ведуться. Залишаються недослідженими близько третини поховань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова з візитом прибув Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, який разом із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ на українсько-польському меморіалі жертвам тоталітаризму вшанували пам’ять загиблих. Президент Польщі та прем’єр-міністр України поклали вінки до меморіальної дошки жертвам розстріляних польських офіцерів на вулиці Совнаркомівській, де раніше була розташована будівля НКВС, а також до меморіалу жертвам тоталітаризму у Лісопарку. В урочистій церемонії покладання квітів беруть участь родичі розстріляних польських офіцерів, представники громадськості Харківщини, члени урядових делегацій обох країн.

Довідка УНІАН. Биківня – селище, розташоване на північно-східній околиці Києва між Броварським проспектом і вул. Бобринецькою, а також уздовж вул. Радистів. Біля селища Биківня у 1930-х - початку 1940-х років (до окупації німцями Києва) в таємній обстановці здійснювались масові поховання осіб, репресованих і страчених у Києві органами НКВС. Офіційно будівництво спеціальної зони для таємних поховань розпочалося 1936 року.

За даними науковців, у Биківні поховано близько 100-120 тисяч репресованих. 30 квітня 1994 року відбулося відкриття Биківнянського меморіального комплексу жертвам комуністичного режиму.

2001 року Кабінет міністрів України під керівництвом Віктора ЮЩЕНКА ухвалив Постанову «Про створення державного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

17 травня 2006 р. Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про надання Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу

національного.