Південна залізниця відзначена нагородами за організацію відпочинку дітей

Харків. 29 вересня. УНІАН. Південна залізниця відзначена нагородами за організацію

оздоровлення та літнього відпочинку дітей Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

За вагомий внесок в організацію оздоровлення та літнього відпочинку дітей міста Харкова в 2010 році директор Департаменту з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЄВ вручив подяку начальнику служби кадрів, навчальних закладів і соціальних питань В`ячеславу ЧИГРИНОВУ, в.о. директора дитячого оздоровчого центру «Сонячний» Анатолію ГАПОНЮКУ та заступнику директора «Сонячного» з виховної роботи Вікторії ПЛЯШЕЧНИК.

За словами В.ХРИСТОЄВА, Південна залізниця з усіх підприємств регіону ставиться до питання оздоровлення та відпочинку дітей найбільш серйозно, і літній сезон 2010 року не став винятком. Він підкреслив високий рівень підготовки і якість відпочинку дітей в «Сонячному», який є прикладом для інших дитячих оздоровчих таборів харківського регіону.