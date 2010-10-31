Суд не задовольнив скаргу «Батьківщини» на бездіяльність Харківського облвиборчкому

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Харківський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на дії Харківської обласної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківського облвиборчкому Олександр РУСАНОВ.

«Харківський апеляційний адміністративний суд запросив нас за позовом Харківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» до харківської обласної виборчої комісії про визнання бездіяльності протиправною. Апеляційну скаргу Харківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» залишити без задоволення. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 30.10 залишити без змін», - сказав О.РУСАНОВ.

Він зауважив, що позивач на засіданні суду не з’явився.

Як передавав УНІАН, «Батьківщина» звернулася до Харківського окружного адміністративного суду зі скаргою на неналежне забезпечення Харківської обласною виборчою комісією друку виборчих бюлетенів.

23 жовтня народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВІНЕНКО виявили у харківському видавництві «Фоліо-Плюс» друкування неврахованих виборчих бюлетенів. Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.