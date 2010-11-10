«Зелена планета» не згодна з офіційною «арифметикою» голосування у Харкові

Харків. 10 листопада. УНІАН. Харківський правозахисник, кандидат у депутати Харківської міської ради від політичної партії «Зелена планета» Євген СОЛОВЙОВ подав позов до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою визнати недійсним підсумковий протокол із виборів до Харківської міської ради за багатомандатними виборчими округами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Є.СОЛОВЙОВ.

Він підкреслив, що кількість виборців у виборчих округах Харкова на виборах до Харківської облради за списками становить 1 млн. 131 тис., кількість зареєстрованих виборців на виборах до Харківської міської ради за багатомандатними виборчими округами - 1 млн. 111 тис., а кількість виборців на виборах Харківського міського голови становить 1 млн. 112 тис. осіб.

Таким чином, кількість зареєстрованих виборців на виборах мера Харкова й виборах до Харківської облради по місту Харкову відрізняється майже на 20 тисяч виборців, хоча вона має бути однаковою.

Є.СОЛОВЙОВ наголосив, що це було вагомим порушенням і значною мірою вплинуло на встановлення результатів виборів.

Він наголосив, що у позові вимагає суд відмінити результати виборів до Харківської міської ради за багатомандатними виборчими округами.

У свою чергу координатор громадської організації «Зелений фронт» Ігор РОССОХА повідомив кореспонденту УНІАН, що крім цього до суду подано ще 2 позови представників партії «Зелена планета» з аналогічними позовними вимогами.

«Кількість зареєстрованих виборців на виборах до Харківської міської ради відрізняється від кількості виборців на виборах мера більш, ніж на 20 тисяч. Не могли взятися зайві виборці, або кудись подітися 20 тисяч виборців при голосуванні на виборах мера», - сказав І.РОССОХА.

Він підкреслив, що яке б рішення не ухвалив суд, воно буде на користь «Зеленої планети».

«Суд уже був учора, але його було перенесено. Яке б рішення не ухвалив суддя, воно буде нашою перемогою. Зараз оскаржується тільки протокол на виборах за партійними списками. Якщо суддя заявить, що протокол правильний, нічого перераховувати не потрібно, то це означає, що кількість виборців, вказаних у цьому протоколі, правильна. Це автоматично веде за собою, що суд встановив, що кількість виборців на виборах мера неправильна», - пояснив І.РОССОХА.

Як передавав УНІАН, вчора, 9 листопада, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів мера міста.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.