На Харківщині знижено ціни на соціальні сорти хліба

Харків. 7 лютого. УНІАН. В Харківській області з 8 лютого знизяться ціни на соціальні сорти хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, така домовленість досягнута між органами влади та виробниками і продавцями хліба, які сьогодні підписали Меморандум порозуміння з метою збереження на Харківщині стабільної ціни на хліб у 2011 році.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН подякував усім, хто поставив свої підписи під меморандумом, і зазначив, що подібні угоди дають відчутний позитивний результат.

«Це дійсно приклад співпраці бізнесу і влади. Робота, виконана минулого року, дозволила нам залишитися єдиною областю в Україні, яка після підписання Меморандуму взаєморозуміння між обласною адміністрацією і хлебопекарями не піднімала ціни на хлібобулочні вироби», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, підписання меморандуму дозволить зберегти в Харківській області стабільні ціни на хліб.

«До нового врожаю, - заявив М.ДОБКІН, - ціна на соціальні сорти хліба в Харківській області залишиться незмінною».

Згідно з Меморандумом, ціна на хліб житньо-пшеничний «Дарницький» (вага 1 кг) у фірмових торгових мережах Харківщини знижується з 4,85 грн. до 4,79 грн., на хліб з борошна пшеничного вищого сорту вагою 600 г («Обідній») - з 2,25 грн. до 2,19 грн., на хліб з борошна пшеничного 1-го сорту вагою 550 г («Орельський») - з 2,07 грн. до 1,99 грн. Ціна на хліб з борошна пшеничного вищого та 1-го сортів вагою 550 г залишається незмінною - 2,5 грн.