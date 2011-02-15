У Харкові затримано двох підозрюваних у вбивстві слідчого прокуратури Росії

Харків. 15 лютого. УНІАН. У Харкові міліція затримала двох чоловіків, які були оголошені у розшук правоохоронними органами Росії за скоєння вбивства старшого слідчого прокуратури РФ по Ставропольському гарнізону Північно-Кавказького федерального округу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на початку лютого до Управління карного розшуку ГУМВС України у Харківській області надійшла оперативна інформація про те, що у Харкові упродовж декількох місяців проживають двоє вихідців з Кавказького регіону, які переховуються від правоохоронних органів Росії.

Працівниками харківської міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів була встановлена адреса проживання підозрюваних осіб та здійснено виїзд до квартири, розташованої у 9-поверховому будинку Московського району Харкова. Встановлено, що вказана квартира постійно здається в оренду і там дійсно проживають двоє громадян Росії, жителі Ставропольського краю 1985 та 1978 років народження.

Відповідно до інформації органів внутрішніх справ по місту Кисловодську ГУВС РФ по Ставропольському краю, вказані особи обвинувачуються у скоєнні вбивства старшого слідчого військового слідчого комітету при прокуратурі РФ по Ставропольському гарнізону Північно-Кавказького федерального округу.

24 червня 2010 року вони були оголошені у федеральний та міжнародний розшук. Було прийняте рішення здійснити силове затримання зловмисників.

Як зазначив начальник ГУМВС України у Харківській області Михайло МАРТИНОВ, операція була проведена силами «Беркута» спільно з працівниками управління карного розшуку. Один з підозрюваних, який на момент затримання перебував у квартирі, наніс собі кухонним ножем рану в області шиї. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували. Стан здоров’я чоловіка лікарі визначають як задовільний.

Другого підозрюваного працівники міліції затримали без будь-яких проблем.

Про факт затримання розшукуваних повідомлено правоохоронні органи Росії. Отримано усі необхідні документи для вирішення питання щодо екстрадиції. З’ясовуються обставини перетину кордону розшукуваними, встановлення місцезнаходження документів, що засвідчують особу, здійснюється перевірка на причетність до скоєння ними злочинів на території України.