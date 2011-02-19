Харківська облрада обурена висновками Рахункової палати щодо стадіону Металіст

Харків. 19 лютого. УНІАН. Харківська обласна рада вважає необ`єктивними та упередженими висновки Рахункової палати України про ніаявність порушень у ході реконструкції стадіону «Металіст» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві прес-служби Харківської облради, розміщеній на офіційному сайті установи.

У заяві зазначається, що Харків здобув почесне право на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в умовах чесної конкуренції. Відповідальна позиція, скоординовані і послідовні дії обласної влади, керівництва міста та головного інвестора дозволили у найкоротші темпи розпочати підготовку до визначної спортивної події інфраструктури міста, центральне місце в якій займає стадіон «Металіст». Реконструкція стадіону, який до 2008 р. перебував майже у занепаді, перетворила його на сучасний спортивний комплекс, гідний приймати змагання світового рівня – справжню гордість нашого міста. У часи самого запеклого політичного протистояння питання про підготовку Харкова до Євро-2012, і зокрема про реконструкцію стадіону «Металіст», завжди було консолідуючим фактором та викликало безумовну підтримку громадськості. Тому оприлюднена на офіційному сайті Рахункової палати України інформація про начебто відсутність «системного підходу до організації реконструкції стадіону» викликає обурення і подив, йдеться у заяві прес-служби.

Автори заяви підкреслюють, що у своєму повідомленні вони спираються «виключно на офіційні документи», а «не керуються непідтвердженою інформацією».

Про перевірку КП «Обласний спортивний комплекс «Металіст» обласній раді стало відомо із запиту територіального управління Рахункової палати від 27.01.11р., незважаючи на те, що перевірка проводилася в період з 7.10.10р. по 15.12.10 р., Акт перевірки складений 15 грудня 2010 р. Будь-які матеріали перевірки (акт, звіт, тощо) до сьогодні до обласної ради не надходили.

Про неповноту перевірки та необґрунтованість висновків Рахункової палати свідчить і те, що територіальний орган Рахункової палати звернувся з запитом до обласної ради про надання документів лише через півтора місяці після проведення перевірки та складання акту.

«Фактичне позбавлення права власника всього майна надати свої доводи, зауваження й обґрунтування та переглянути результати перевірки на засадах гласності, об`єктивності та неупередженості, призвело до необ`єктивності та упередженості висновків, викладених Рахунковою палатою для засобів масової інформації», - пишуть автори заяви.

Визначені сторонами терміни виконання інвестиційного договору від 29.09.09 р. укладеного між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Харківською обласною радою, Харківською обласною державною адміністрацією та КП «Обласний спортивний комплекс «Металіст», порушені в частині перенесення строків введення в експлуатацію саме через недофінансування у 2009 р. з Державного бюджету. У зв’язку з чим Харківська облрада ухвалила відповідне рішення, у якому звертала увагу тодішнього керівництва держави на відсутність фінансування з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на задоволення вимог УЄФА щодо міста Харкова. Натомість зобов’язання за цим договором Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради виконуються належним чином, йдеться в заяві.

Прес-служба вважає, що «безапеляційний тон офіційного повідомлення державної установи під заголовком, більше притаманним «жовтій пресі», дає підстави оцінювати її як провокацію, де за мету поставлено очорнити наш регіон в очах громадськості та світової спільноти, поставити під сумнів реальні темпи підготовки Харкова до проведення матчів фінальної частини Євро-2012».

Автори заяви наголошують, що «статус офіційного органу Верховної ради України вимагає від чиновників Рахункової палати бути виваженими у своїх висловах при оприлюдненні інформації, з повагою ставитися до державних установ та органів місцевого самоврядування».

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА