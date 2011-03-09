Харківщина отримає 300-350 млн. грн. коштів з аграрного фонду

Харків. 9 березня. УНІАН. Харківська область отримає 300-350 млн. грн. з державного аграрного фонду через укладання форвардних контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник Міністра АПК України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Цього року з державного бюджету планується виділити 5 млрд. грн. для форвардних закупівель сільгосппродукції в Державний аграрний фонд. Вже виділено 1,5 млрд. грн. Зараз проводиться укладання договорів між сільгосптоваровиробниками і аграрним фондом на закупівлі сільгосппродукції в фонд. За нашими розрахунками, Харківська область отримає 300-350 млн. грн. коштів з аграрного фонду через укладання форвардних контрактів», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ на брифінгу з приводу відкриття сільськогосподарського ярмарку у Жовтневому районі Харкова.