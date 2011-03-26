У Харкові спійманий на хабарі інспектор МНС вистрибнув з вікна

09:43, 26 березня 2011
Харьків
0 0

Порушено справу

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові спійманий на хабарі 23-річний інспектор МНС вистрибнув із вікна другого поверху свого службового кабінету.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

У службовому кабінеті підозрюваного правоохоронці вилучили помічені спеціальним засобом 3 тис. грн., які інспектор отримав від громадянина за надання погодження на використання у сільськогосподарській діяльності земельної ділянки площею 0,5 га поблизу Харкова.

Чоловік повністю визнав себе винним у незаконності виконання службових обов’язків та одержанні хабара.

Прокуратура Ленінського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Мірою запобіжного заходу стосовно підозрюваного обрано підписку про невиїзд. У справі триває слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter