У Харкові спійманий на хабарі інспектор МНС вистрибнув з вікна

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові спійманий на хабарі 23-річний інспектор МНС вистрибнув із вікна другого поверху свого службового кабінету.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

У службовому кабінеті підозрюваного правоохоронці вилучили помічені спеціальним засобом 3 тис. грн., які інспектор отримав від громадянина за надання погодження на використання у сільськогосподарській діяльності земельної ділянки площею 0,5 га поблизу Харкова.

Чоловік повністю визнав себе винним у незаконності виконання службових обов’язків та одержанні хабара.

Прокуратура Ленінського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Мірою запобіжного заходу стосовно підозрюваного обрано підписку про невиїзд. У справі триває слідство.