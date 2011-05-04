Юнкори Харківщини зібралися вдруге

Харків. 4 травня. УНІАН. 3 травня у прес-центрі Харківської облдержадміністрації відбулося друге заняття Школи юного журналіста, присвячене особливостям й стилям газетних жанрів.

Секретами майстерності зі школярами, що обирають професію журналіста, поділилася шеф-редактор харківської газети «Время» Олена СТРОНОВА, повідомляє сайт ХОДА.

Відкриваючи заняття, начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ, з ініціативи якої створена ця школа, відзначила, що визначення жанру, у якому в майбутньому буде виявляти свої здібності журналіст, це один з важливих етапів у процесі навчання.

«Хтось із вас вибере для себе інформаційну журналістику, хтось буде сильний в аналітиці, у будь-якому випадку в основі кожної діяльності будуть лежати ті постулати, якими ви повинні навчитися володіти як хороші ремісники. А вже до цих знань ви будете додавати свій талант - думати якими способами і з якими стилістичними особливостями подавати свій матеріал», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Заняття відвідали 33 юнкори з 22 районів області. Після теоретичної частини уроку вони побували на Національному меморіальному комплексі «Висота Маршала Конєва» у Дергачівському районі.