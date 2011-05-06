У Харкові за хабарництво під варту взято підполковника податкової міліції

Харків. 6 травня. УНІАН. У Харкові в ході розслідування справи про хабарництво під варту взято підполковника податкової міліції - першого заступника начальника державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова - начальника відділу податкової міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, досудовим слідством встановлено, що протягом липня 2010 року - січня 2011 року підполковник податкової міліції отримав від чотирьох громадян грошові кошти на загальну суму 29 тис. грн. у якості хабарів за непроведення оперативно-розшукових заходів з перевірки підприємницьких структур щодо ухилення їх від сплати податків шляхом оформлення господарських відносин з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності.

Кримінальну справу, розслідувану слідчим відділом прокуратури, 5 травня прокуратурою Харківської області направлено до суду. У ході слідства стосовно посадовця обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.