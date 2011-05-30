Міліція Харкова розбирається з торговцями рослинами, занесеними до Червоної книги

Харків. 30 травня. УНІАН. У Харкові правоохоронці присікли торгівлю рослинами, занесеними до Червоної книги України та міжнародних «червоних списків».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області, на Центральному ринку Харкова порушники закону реалізовували привезені з Криму півонію тонколисту та два види рідкісних орхідей: зозулинець пурпурний та зозулинець плямистий.

В цілому близько 100 орхідей та півоній були вилучені та передані до ботанічного саду загальнодержавного значення Харківського національного університету ім. Каразіна, де науковці та ботаніки спробують врятувати рослини.

На продавців за порушення порядку збуту рослин, занесених до Червоної книги України, складені адміністративні протоколи. Протоколи направлені до суду для визначення покарання.