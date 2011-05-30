Харківські виробники візьмуть участь у конкурсі «100 кращих товарів України».

Харків. 30 травня. УНІАН. Харківські виробники візьмуть участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів України».

Конкурс проводиться щороку під патронатом Президента України, керівництвом уряду України та за сприяння місцевих державних адміністрацій. Регіональний етап конкурсу відбудеться з 1 березня по 20 червня, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Мета заходу – визначення на конкурсній основі кращих зразків української продукції, сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції, насичення цією продукцією ринків України, задоволення потреб та очікувань споживачів, поширення досвіду підприємств та організацій, які випускають якісну продукцію.

У 2011 році конкурс «100 кращих товарів України» проводиться на якісно новому рівні шляхом залучення широких кіл суб’єктів господарювання, представлення ними нових видів продукції з використанням інноваційних та нанотехнологій. Це важливий захід при підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, йдеться у повідомленні.

Держпоживстандарт готує цикл телевізійних передач «Країна якості», які вийдуть в ефір на Першому Національному каналі України в червні.