На проспекті Гагаріна тимчасово закривається рух

Харків. 6 червня. УНІАН. У зв`язку з капітальним ремонтом проїжджої частини тимчасово закривається рух на проспекті Гагаріна на ділянці від вул. Кірова до вул. Державінської (у напрямку до аеропорту).

Згідно з інформацією сайту Харківської облдержадміністрації, рух транспорту буде тимчасово закрито з 8.00 до 20.00 7 червня.

На цей період рух міського громадського транспорту буде організовано таким чином:

- тролейбусний маршрут № 3: вул. 12 квітня - вул. Косіора - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

- тролейбусний маршрут № 5: аеропорт - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських дивізій (парк «Зустріч»);

- тролейбусний маршрут № 6: ст. «Основа» - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських дивізій (парк «Зустріч»);

- автобусні маршрути № 46, 5, 79, 115, 123, 147, 119, 246, 218, 89, 304, 305 (у напрямку до аеропорту): пр. Гагаріна - вул. Кірова - вул. Плеханівська - вул. Державінська - пр. Гагаріна і далі за маршрутом.

У зворотному напрямку - за затвердженим маршрутом.