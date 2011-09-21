Кернес заявляє, що він не зацікавлений у відключенні опозиційних телеканалів

Харків. 21 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС заявляє, що ніколи не був зацікавлений у відключенні телеканалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, так Г.КЕРНЕС прокоментував заяву представників трьох телеканалів міста про причини припинення їх телепередач.

«Ніколи я не був зацікавлений у тому, щоб якийсь телеканал було закрито. І звинувачувати мене без аргументів, без фактів, це, скромно кажучи, - цинічно», - зокрема, заявив Г.КЕРНЕС.

Він наголосив, що не розуміє, в чому саме його звинувачують і хто це робить, оскільки поки що всі заяви не мали фактичного підтвердження.

«Коли я чинив тиск? Конкретно назвіть прізвище - це перша моя відповідь. Ви не говорите конкретно, ви говорите «взагалі», а я вам відповідаю конкретно: звинувачення безпідставні», - сказав харківський мер. При цьому він назвав причиною звинувачень на свою адресу «агресивну політику декількох телекомпаній, що прикриваються свободою слова».

«Безпідставні звинувачення, які лунають, – лунають не просто на адресу мерії або особисто мене, вони звучать на адресу системи», - заявив Г.КЕРНЕС.

Водночас, за його словами, для того, щоб звинувачувати систему, потрібні факти, які на сьогодні «геть відсутні». «У цих компаній є афільовано пов`язані особи, що АТН, що А/ТВК і Фора – одні й ті самі засновники, але ці засновники мають співзасновників і між цими співзасновниками, наскільки я розумію, йде судовий процес. Але я поза цими схемами, і не треба мене сюди включати, я не учасник цього процесу», - сказав Г.КЕРНЕС, запропонувавши при цьому всім представникам каналів і керівникам медіа-структур, які робили заяви на його адресу, принести йому вибачення.

Як повідомляв УНІАН, представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК «А/ТВК», ТРК «Фора» заявили про те, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів. «На сьогодні телевізійний простір Харкова повністю зачищено - не залишилося жодного каналу або навіть програми, які б могли донести щось інше, окрім того, що поширює прес-служба обладміністрації і міськради», - заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор телекомпанії «АТН» Олег ЮХТ.

За словами О.ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем з санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, з якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

«Сьогодні в Харкові відпрацьовується нова технологія, за якої не відбираються ліцензії, не припиняються телепередачі, але міська влада тисне на всіх - як на комерційні структури, так і органи влади, від яких щось залежить у сфері телепередач, і вилучає канали, які розповідають не тільки те, що хоче почути влада», - зазначив директор АТН.

За словами О.ЮХТА, колективи АТН, Фора, А/ТВК мають намір боротися за відновлення телепередач. Зокрема, вони направили звернення до правозахисних організацій, а також до суду і прокуратури.