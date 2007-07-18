Харківському КБ ім. Морозова надано статус спецекспортера

Харків. 18 липня. УНІАН. Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. Морозова, яке є провідною і координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії в Україні, надано статус спецекспортера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Кабінет міністрів України вніс доповнення до своєї постанови щодо надання суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення.

Доповнення стосуються Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова».

Казенному підприємству до 1 березня 2010 р. надані повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва , зокрема, бойових броньованих машин, навчально-тренувальних засобів і їх складових частин, та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва, повідомили у прес-службі.