Завершив роботу фестиваль «Дитятко»

Харків. 24 вересня. УНІАН. У Харкові завершив роботу ІІІ Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко».

Урочиста церемонія закриття фестивалю, що походив під патронатом голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, відбулася в кінотеатрі імені Довженка.

У червоному залі кінотеатру зібралися фіналісти фестивалю, члени журі, члени оргкомітету та почесні гості, повідомляє сайт Харківської облради

Звертаючись до учасників фестивалю, С.ЧЕРНОВ зазначив, що цього року панувала дивовижна атмосфера, адже всі приїхали до Харкова у доброму гуморі, зі щасливими посмішками і щирими почуттями. «Навіть погода раділа разом з усіма нами, даруючи сонячні та теплі дні», - сказав він.

За його словами цей фестиваль надає можливість дорослим поринути у світ дитинства та по-іншому поглянути на дорослі проблеми. «Я дійсно щаслива людина, адже мрія зібрати у Харкові найталановитіших дітей з різних регіонів і країн здійснилася. Всі разом ви робите багато корисного для створення по-справжньому доброго й щирого дитячого телебачення», - зазначив голова оргкомітету фестивалю.

На урочистостях з нагоди закриття фестивалю «Дитятко» для його учасників та гостей виступили творчі колективи «Експресія», «Щасливе дитинство», «Посмішка» та заслужена артистка України Світлана СИДОРОВА.

У цьому році фестиваль зібрав у Харкові представників дитячих телевізійних колективів з України, Білорусі та Росії.

Фото сайту облради