Посол США побував в гостях у президента «Металіста»

Харків. 30 вересня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ у четвер зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у перес-службі ФК «Металіст», дипломат і його дружина Маріелла ТЕФФТ оглянули стадіон «Металіст» та Дитячо-юнацьку футбольну академію хаківського клубу.

Після цього О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ запросив високих гостей на дружній обід у своєму скайбоксі.

На пам`ять про зустріч у Харкові гості отримали клубну символіку - шарфики та м`ячі в кольорах «Металіста».

Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джон ТЕФФТ кілька днів перебував у Харкові в рамках Днів Америки у столиці Слобожанщини.