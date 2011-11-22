У Харкові пройде конференція, присвячена Достоєвському

Зустрінуться представники України і Росії

Харків. 22 листопада. УНІАН. 23 листопада у Харкові відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Художній світ Ф.М. Достоєвського: одвічні проблеми людства і духовні пошуки», присвячена 190-річчю від дня народження видатного російського письменника-гуманіста Федора Достоєвського. Заходи розпочнуться о 10.00 у комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» (вул. Пушкінська, 24). У роботі конференції візьмуть участь представники депутатського корпусу Харківської обласної ради, науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України та Російської Федерації (м. Москва, м. Бєлгород), керівники районних (міських) методичних об`єднань учителів російської мови, літератури (інтегрований курс) і світової літератури, творчі вчителі Харківської області.

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