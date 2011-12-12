Харків. 12 грудня. УНІАН. На Харківщині викрито ковертаційний центр із обігом понад 1 млрд. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, організатором центу виявився 42-річний уродженець Німеччини.

Чоловік разом із двома спільниками протягом 2010-2011 років документально оформлював неіснуючі операції на придбання та продаж товарів, робіт, послуг і передавав оформлені документи замовникам послуг для відображення в податковому обліку незаконного формування податкового кредиту, валових витрат та заниження своїх податкових зобов’язань із ПДВ і податку на прибуток.

За наявною оперативною інформацією 1 млрд. грн., який був проведений за час діяльності конвертаційного центу через рахунки підконтрольних фірм, становить близько 35-40% від загального обсягу тіньових операцій із готівкою в Харківській області.

У процесі ліквідації конвертаційного центру за усіма адресами були проведені обшуки, у ході яких вилучено 1,8 млн. грн. та 1 тис. долл. готівки, 5 печаток та чекових книжок підконтрольних учасникам злочинної діяльності підприємств, комп’ютерна техніка, бухгалтерська документація.

На сьогоднішній день вживаються заходи щодо накладання арешту на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур, що використовувалися у злочинній схемі конвертаційного центру. Організатора центру та його спільників затримано. Триває слідство.