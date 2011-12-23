Під час Євро-2012 у Польщі житимуть 13 збірних, в Україні - три

Харків. 23 грудня. УНІАН. Національна збірна Португалії за один день перебування у Польщі на Євро-2012 заплатить понад 33 тисяч євро, що стане найбільшою сумою серед усіх 13 команд, які, за попередньою інформацією, обрали польські центри базою свого перебування на час чемпіонату Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє польський телеканал TVPsport, за даними якого, португальці зупиняться в готелі Remes Sport & Spa в Опаленіци на Заході Польщі.

У трійку лідерів за коштами перебування ввійшли також росіяни та поляки, які за добу в готелях Bristol та Hyatt у Варшаві, заплатять більш як 30 та 24 тисячі євро.

Sheraton у Сопоті на узбережжі Балтійського моря обійдеться ірландцям в 23 тисячі євро, а збірна Німеччини та Чехії заплатять за свої готелі у Гданську та Вроцлаві 22,5 и 22,3 тисячі євро.

За готелі у Кракові англійці та голландці заплатять 19 та близько 16 тисяч євро, а італійці, котрі зупиняться біля Кракова, витратять за добу 10,5 тисячі євро.

Найдешевше перебування у Польщі обійдеться збірним Хорватії, Данії та Іспанії: 8,3 тисячі, 7,7 тисячі та 4,7 тисячі євро.

TVPsport зауважує, що іспанці, котрі зупиняться у селі Гнєвино на узбережжі Балтійського моря, заплатять за день свого перебування у Польщі в 7 разів менше, ніж збірна Португалії.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційними даними, в Україні, яка спільно з Польщею організовує Євро-2012, зупиняться лише дві іноземні збірні з 16 учасників єврочемпіонату: Франції та Швеції.

Польська сторона планує оголосити офіційний список команд, які вибрали Польщу своїм місцем перебування на час матчів євро чемпіонату, в січні.

Матч відкриття Євро-2012 відбудеться 8 червня у Варшаві, а фінал - 1 липня у Києві.