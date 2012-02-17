До кінця року середня зарплата на селі має становити не менше 2,5 тис. грн. - Добкін

Харків. 17 лютого. УНІАН. До кінця 2012 року середня зарплата в сільськогосподарській галузі Харківщини має скласти не менше 2,5 тис. гривень.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні в ході зустрічі сільськогосподарського активу з керівництвом області голова ХОДА Михайло ДОБКІН звернув увагу учасників зібрання на необхідність підвищення заробітних плат співробітникам сільськогосподарських підприємств.

«У нас на 28% збільшилася заробітна плата в сільському господарстві і досягла рекордного максимуму 1895 гривень. При цьому, наприклад, у Печенізькому районі середня зарплата по сільському господарству - 1280 гривень, у Близнюківському районі - 1454 гривні, в Шевченківському - 1510 гривень. Керівники цих районів зобов`язані зробити все, щоб підтягнутися до середньої по регіону заробітної плати. А завдання для всіх на цей рік - щоб до кінця року середня зарплата була як мінімум 2,5 тисячі гривень. Я знаю, що низка успішних підприємств уже сьогодні платять більше», - сказав М.ДОБКІН.