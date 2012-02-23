Тимошенко провели додаткове обстеження в одній з лікарень Харкова

Харків. 23 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії, сьогодні зранку провели додаткове обстеження в одному з медичних закладів Харкова.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

У рамках додаткового обстеження Ю.ТИМОШЕНКО провели рентгенографію, комплексну томографію, а також магнітно-резонансну томографію. У той же час від клінічного аналізу крові, результату якого потребують іноземні медики для підготовки остаточних висновків, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась.

У прес-службі управління зазначили, що результати проведеного додаткового обстеження будуть передані іноземних фахівцям, а також будуть враховані при наданні необхідного лікування лікарями медичної частини Качанівської колонії.

У ДПСУ зазначили, що дообстеження Ю.ТИМОШЕНКО було проведене «згідно з проханням останньої, а також у рамках реалізації рекомендацій іноземних лікарів, що входили до складу міжнародної медичної комісії».